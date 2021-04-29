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Вынесен приговор обвиняемой в смерти Марьянова

Газета.Ru
20 минут назад
Лобненский суд Московской области приговорил к трем годам лишения свободы условно обвиняемую по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова предпринимательницу Оксану Богданову, сообщает Telegram-канал 112.
Обвиняемой в смерти актера Марьянова вынесли приговор
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons
Кроме того, суд постановил взыскать с Богдановой 1 млн руб. — компенсацию за моральный вред сыну Марьянова — и штраф в размере 50 тыс. руб.
Дмитрий Марьянов умер в 2017 году в реабилитационном центре на 48-м году жизни. Причиной смерти назван разрыв подвздошной вены. Позднее экспертиза, которую по решению следствия делали в Санкт-Петербурге, установила, что Марьянов скончался после удара в область живота.
«Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета», — говорилось в материалах дела.
Во время судебного процесса владелица реабилитационного центра «Феникс», где погиб артист, вышла замуж. Сейчас она беременна.
Прения по делу обвиняемой в смерти актера Марьянова завершились 16 апреля.
Происшествия,Оксана Богданова,Дмитрий Марьянов,Московская Область,
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