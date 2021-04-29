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Стример в Петербурге устроил стрельбу в эфире

Артём Кульша
56 минут назад
В Санкт-Петербурге стример устроил стрельбу в прямом эфире. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Ты — шайтан. Понимаешь? Ты — шайтан, Михаил! *** (уходи. — Прим. ред.) отсюда! Я твою семью убью, *** (черт возьми. — Прим. ред.), и буду (заниматься с ней сексом. — Прим. ред.) перед тобой! *** (надоел. — Прим. ред.)!» — произносит молодой человек на видео и стреляет из пистолета в сторону камеры.
В управлении внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что стример — 22-летний таксист, гражданин Таджикистана. Он провел данную трансляцию еще несколько месяцев назад, находясь в кальянной на Московском проспекте.
На днях сотрудники полиции задержали его. Они выяснили, что мужчина находится в России в нарушение положений миграционного законодательства. Правоохранители составили материалы о его выдворении из страны и вскоре передадут их в суд.
В октябре, как сообщал «Рамблер», блогерша Алена _cyberbabe_ Ефремова рассказала, что стример Андрей Mellstroy Бурим прилюдно избил ее и унизил в ходе своего стрима, и опубликовала видеозапись, на которой тот бьет ее головой о стол в окружении других людей. Она сообщила, что тот сломал ей брекеты и, возможно, челюсть.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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