Стример в Петербурге устроил стрельбу в эфире

В управлении внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что стример — 22-летний таксист, гражданин Таджикистана. Он провел данную трансляцию еще несколько месяцев назад, находясь в кальянной на Московском проспекте.
На днях сотрудники полиции задержали его. Они выяснили, что мужчина находится в России в нарушение положений миграционного законодательства. Правоохранители составили материалы о его выдворении из страны и вскоре передадут их в суд.
В октябре, как сообщал «Рамблер», блогерша Алена _cyberbabe_ Ефремова рассказала, что стример Андрей Mellstroy Бурим прилюдно избил ее и унизил в ходе своего стрима, и опубликовала видеозапись, на которой тот бьет ее головой о стол в окружении других людей. Она сообщила, что тот сломал ей брекеты и, возможно, челюсть.