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Источник: в Ингушетии ликвидировали мужчину, который открыл огонь по силовикам

ТАСС
1 час назад
Мужчина открыл огонь по представителям правоохранительных органов в Ингушетии и был ликвидирован ответным огнем, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах регионах.
В Ингушетии ликвидировали боевика
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Неизвестный из машины открыл огонь по правоохранителям в сельском поселении Майском и был ликвидирован ответным огнем", - сказал источник.
Он добавил, что на месте происшествия работают следователи.
По данным собеседника агентства, ликвидированный мужчина ранее находился в федеральном розыске.
"Это житель [села] Кантышева, который ранее был объявлен в федеральный розыск. Силовики его блокировали, он начал отстреливаться из машины и был ликвидирован ответным огнем", - сказал источник.
ТАСС не располагает пока официальным подтверждением данной информации.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Республика Ингушетия,
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