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На Шри-Ланке госпитализировали российского ученого, обвиняемого в контрабанде насекомых

ТАСС
1 час назад
Российский ученый Александр Игнатенко, обвиняемый властями Шри-Ланки в контрабанде редких насекомых, госпитализирован из-за открывшейся язвы. Об этом ТАСС рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Арестованного на Шри-Ланке ученого из России госпитализировали
Фото: VKVK
"Игнатенко госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия. У него открылась язва. Госпитализация стала следствием длительного содержания ученого в тяжелых условиях местного изолятора", - сказал Мельников.
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Ранее сообщалось, что мать Игнатенко обратилась за помощью к председателю правления российского Фонда мира Леониду Слуцкому за финансовой помощью для выплаты накопившегося у ее сына долгов на 300 тыс. рублей.
Обвиняемым в незаконном сборе жуков в Шри-Ланке троим россиянам после дополнительного расследования вменили и контрабанду. Как отмечал Мельников, для обвинения в контрабанде необходим факт попытки выезда из страны, чего не было у россиян. В деле сменился судья, что, по мнению правозащитника, могло произойти из-за многочисленных нарушений в ходе судебного процесса.
Учёный-зоолог Александр Игнатенко, у которого обнаружили несколько мертвых жуков, попал в ланкийскую тюрьму якобы за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Он и двое его компаньонов - Артем Рябов и Николай Килафян - были задержаны в феврале 2020 года. В мае их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд. Все трое обвиняются в уничтожении 277 жуков. Игнатенко утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением жуков, а подбирал вдоль дороги погибших особей, фотографировал и описывал их.
Эксперты Зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу на принадлежность к исчезающим видам насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвиняют россиян. Согласно заключению, редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий. По словам Игнатенко, если его признают виновным, он должен будет заплатить штраф в размере 3 млн рублей в эквиваленте, либо ему грозит до 40 лет лишения свободы.
Происшествия,Артем Рябов,Иван Мельников,Александр Игнатенко,Леонид Слуцкий,РАН,ИТАР-ТАСС,
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