Арестованного на Шри-Ланке ученого из России госпитализировали

Обвиняемым в незаконном сборе жуков в Шри-Ланке троим россиянам после дополнительного расследования вменили и контрабанду. Как отмечал Мельников, для обвинения в контрабанде необходим факт попытки выезда из страны, чего не было у россиян. В деле сменился судья, что, по мнению правозащитника, могло произойти из-за многочисленных нарушений в ходе судебного процесса.