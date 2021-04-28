Воры жестоко расправились с ветераном труда на Урале

В Реже Свердловской области зверски расправились с 90-летним ветераном труда и почетным жителем города Валентином Спицыным. Об этом сообщает «Екатеринбург онлайн».

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По данным издания, Спицын был ветераном труда СССР, почетным гражданином Режа и поселка Озерного, в котором прожил большую часть жизни. Родственники отмечают, что он ни с кем не конфликтовал, но однажды, 23 февраля, забыл закрыть дверь, выйдя из дома.

Этим воспользовались его соседи, которым пенсионер изредка одалживал деньги, и похитили у него 1800 рублей. Дело миром решить не удалось, и Спицын обратился в полицию. Следователи нашли на кошельке отпечатки пальцев соседа, он был задержан, а через несколько дней отпущен на свободу. А на следующее утро произошло зверское убийство.

«Соседка почувствовала запах гари, стала искать, где горит, по квартирам. Толкнула дверь к нему — она была открыта, из комнаты дым повалил. Они бросили одежду с вешалки и подожгли его. У него головешки были вместо ног. Вызвали пожарных и скорую. Дед лежал в прихожей. По лицу сильно избили, нос сломан, глаз вдавлен, ребра перебиты. Я только на лицо посмотрела — там ужас», - рассказала дочь погибшего.

По предварительным данным, причиной смерти стало то, что Валентин Спицын задохнулся от угарного газа, он был еще жив, пока его жгли.

По подозрению в убийстве был задержан сосед ветерана, однако родственники уверены, что нападавших было трое. Семья Спицына требует допросить других возможных участников расправы и проверить их алиби.