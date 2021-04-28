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В Ростовской области мужчина убил жену и покончил с собой

Елена Прошина
57 минут назад
В поселке Зимовники Ростовской области мужчина убил свою жену, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В Ростовской области мужчина убил жену и покончил с собой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В полицию обратилась 10-летняя девочка. Она пожаловалась на то, что отец сильно избивает мать. В полиции проигнорировали ее заявление. Участковый Александр Кирсанов решил, что ребенок балуется.
Однако отец после продолжительного избиения супруги убил ее и спрятал тело. Затем два дня пил, после чего покончил с собой. В отношении участкового возбудили уголовное дело по статье о халатности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Челябинской области задержан мужчина, который убивал бездомных. На его счету шесть убийств. По версии следствия, в 2020 году в Миассе 30-летний обвиняемый знакомился с мужчинами, в основном с бездомными. Он предлагал им совместное распитие спиртного. Затем обвиняемый впоследствии наносил бездомным удары молотком по голове.
Происшествия,Александр Кирсанов,Ростовская Область,
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