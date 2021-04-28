В Ростовской области мужчина убил жену и покончил с собой

Однако отец после продолжительного избиения супруги убил ее и спрятал тело. Затем два дня пил, после чего покончил с собой. В отношении участкового возбудили уголовное дело по статье о халатности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Челябинской области задержан мужчина, который убивал бездомных. На его счету шесть убийств. По версии следствия, в 2020 году в Миассе 30-летний обвиняемый знакомился с мужчинами, в основном с бездомными. Он предлагал им совместное распитие спиртного. Затем обвиняемый впоследствии наносил бездомным удары молотком по голове.