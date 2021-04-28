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Вооруженные люди захватили администрацию садоводства под Петербургом

Елена Прошина
59 минут назад
Неизвестные устроили вооруженное нападение на администрацию садоводства под Санкт-Петербургом.
Вооруженные люди захватили администрацию садоводства под Петербургом
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает Telegram-канал Life Shot, в здание правления СНТ "Юбилейное-Ручьи" во Всеволожском районе Ленобласти ворвались не менее 10 человек.
Внутри находился председатель. На месте уже работает полиция. Информация о пострадавших не поступала.
Очевидцы отметили, что таким образом кто-то пытается захватить власть в садоводстве. Похожий случай происходил пять лет назад.
Ранее «Рамблер» писал о взрыве бытового газа в Петербурге. На месте произошел пожар и выбило окна. Пострадавших нет.
Происшествия,Санкт-Петербург,Всеволожск,
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