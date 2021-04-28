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ФСБ поймала россиянина на промышленном шпионаже

Lenta.ruиещё 1
35 минут назад
В Самарской области сотрудники ФСБ завели дело на россиянина за промышленный шпионаж. Об этом сообщается на портале «63.RU».
ФСБ поймала россиянина на промышленном шпионаже
Фото: УФСБ России по Самарской областиУФСБ России по Самарской области
По версии следствия, мужчина, работая на иностранную компанию, в январе 2021 года пытался купить у сотрудника режимного предприятия региона секретную документацию, которая позволила бы его фирме получить преимущество при заключении договоров с заказчиком.
Против него возбуждено дело по статье 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну») УК РФ.
В спецслужбе не раскрыли название компании, чьи секреты интересовали подозреваемого, однако отметили, что это режимное предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ.
Происшествия,ФСБ,Самарская Область,
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