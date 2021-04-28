Телефонный мошенник за две минуты выманил у незнакомой россиянки более 2000 рублей. Так задержанный мужчина продемонстрировал правоохранителям, как «работает» его схема обмана. Запись опубликована в Telegram-канале «Бушующий мир».

На кадрах подозреваемый набирает случайный номер и представляется родственником, который оказался в трудной ситуации. Он сообщает, что находится на автозаправке и не может оплатить масло, обещая при этом вернуть деньги через час. Поднявшая трубку девушка с легкостью признает в нем своего двоюродного брата и тут же соглашается помочь.