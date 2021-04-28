Ранее «Рамблер» писал о драке в Бурятии. Там, по версии следствия, двое подозреваемых пришли в гости к односельчанину, где компания начала распивать спиртное. Во время застолья хозяин пожаловался гостям на соседа, с которым у него ране произошел конфликт. Пьяные молодые люди, вместе с несовершеннолетним сыном хозяина, отправились пенсионеру на разборки. Они ворвались к нему в дом, вывели на улицу и стали избивать. После чего отрезали ему ухо. Подозреваемые бросили избитого пенсионера во дворе и вернулись к его соседу, где продолжили распивать алкоголь.