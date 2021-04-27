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В Белгороде женщина задушила мужа, парализованного в течение 20 лет

Свободная пресса
39 минут назад
В Белгороде местная жительница предстанет перед судом за то, что задушила своего тяжелобольного супруга, за которым ухаживала в течение 20 лет.
Россиянка задушила парализованного 20 лет мужа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Управления СК РФ, 59-летняя женщина с 80-х годов прошлого века состояла в браке и более 20 лет ухаживала за мужем, у которого после инсульта была парализована левая половина тела.
Следствием установлено, что осуществляя длительное время постоянный уход за потерпевшим, в связи с отсутствием у последнего возможности самостоятельно выполнять примитивные действия в повседневной жизни по уходу за собой, а также из-за его раздражительного поведения, в связи с имевшимся заболеванием, обвиняемая задушила лежавшего на диване своего супруга.
В отношении женщины было возбуждено дело об убийстве заведомо находящегося в беспомощном состоянии. В настоящее время оно передано в суд.
Происшествия,СКР,РИА Новости,
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