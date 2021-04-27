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Следствие по делу Любови Соболь завершилось

News.ru
1 час назад
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении юриста ФБК (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь выделено в отдельное производство, следствие по нему завершилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката юриста Владимира Воронина.
Следствие по делу Любови Соболь завершилось
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Следствие по санитарному делу окончено, нам выдали материалы для ознакомления — 5 томов, — сказал защитник Соболь.
Адвокат уточнил, что следователь обязал женщину являться к нему каждый день в течение двух недель для ознакомления с вердиктом. Позднее дело будет рассматриваться уже в суде.
Ранее Симоновский суд Москвы признал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Любовь Соболь виновной в повторном нарушении порядка организации и проведения массового мероприятия. Ей назначен штраф.
Согласно полицейскому рапорту, который обнародовал её адвокат Владимир Воронин в Twitter, юриста ФБК обвиняют в призывах выйти улицы, который она озвучила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Происшествия,Любовь Соболь,Владимир Воронин,Фонд борьбы с коррупцией,Эхо Москвы,Россия,
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