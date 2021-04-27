Мосгорсуд запретил ФБК определенные действия

«Судьей Московского городского суда рассмотрено ходатайство истца о принятии мер предварительной защиты. 27 апреля судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций», - говорится в сообщении.
«Это не приостановление деятельности, это запрет на определенные действия. Мы их (запреты) внимательно просмотрели из ходатайства. Они даже сформулированы безграмотно. Как-то учитывать эти запреты в своей деятельности не планируем», - сказал он.