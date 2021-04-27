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Мосгорсуд запретил ФБК определенные действия

Елена Прошина
1 час назад
Мосгорсуд наложил ряд ограничений на деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан НКО-иноагентом). Об этом сообщили РИА Новости.
Мосгорсуд запретил ФБК определенные действия
Фото: ТАССТАСС
«Судьей Московского городского суда рассмотрено ходатайство истца о принятии мер предварительной защиты. 27 апреля судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций», - говорится в сообщении.
Директор ФБК Иван Жданов заявил «МБХ медиа», что организация не будет ничего предпринимать в связи с этим решением.
«Это не приостановление деятельности, это запрет на определенные действия. Мы их (запреты) внимательно просмотрели из ходатайства. Они даже сформулированы безграмотно. Как-то учитывать эти запреты в своей деятельности не планируем», - сказал он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что прокуратура подала ходатайство на приостановление деятельности организации. Также стало известно, что материалы по иску Московской прокуратуры о признании ФБК экстремистами получили статус "секретных", а рассмотрение дела пройдёт в закрытом режиме.
Происшествия,Иван Жданов,Фонд борьбы с коррупцией,Мосгорсуд,Генпрокуратура РФ,
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