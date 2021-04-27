В Киеве подросток жестоко расправился с родителями и братом

Полиция задержала в Киеве подростка по подозрению в убийстве отца, матери и восьмилетнего брата. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции Украины.

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В полицию обратилась бабушка подростка, мать убитого отца семьи. По ее словам, три дня никто не выходил с ней на связь. Женщина обратилась в полицию.

«В квартире мы обнаружили тела владельцев и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения Мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших. На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подростка задержали во время отработки района, при себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы", - цитирует пресс-служба начальника киевского управления полиции Андрея Крищенко.

По версии следствия, 16-летний подозреваемый во время конфликта с родителями сначала зарезал отца и мать, а потом так же убил брата. Еще несколько дней он находился в квартире с погибшими, а когда его родителей начали разыскивать, решил бежать.