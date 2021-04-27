В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Неизвестные подожгли синагогу на востоке столицы

Москва24иещё 1
23 минуты назад
В московском районе Перово неизвестные подожгли здание еврейской общины "Шамир". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского еврейского конгресса.
Синагогу подожгли в Москве
Фото: ТАССТАСС
"Нападение произошло в ночь на 20 апреля, день рождения Гитлера, но известно о нем стало только сейчас. Пожаром было частично уничтожено крыльцо главного входа. Никто не пострадал, материальный ущерб, по предварительным оценкам, составил около 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении пресс-службы.
Главный раввин общины "Шамир" Берл Цисин также рассказал, что на здание была нанесена нацистская свастика. О случившемся было заявлено в полицию.
Ранее в поселке Аскиз в Хакасии произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли трое детей. Уточняется, что несовершеннолетних доставили в больницу с отравлением угарным газом, где они и скончались. По факту их гибели СК возбудил уголовное дело.
Происшествия,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители