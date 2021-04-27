Трое азербайджанцев погибли в Нагорном Карабахе

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Отмечается, что в результате происшествия один гражданский погиб на месте, двое других были доставлены в больницу с многочисленными травмами. В связи с этим прокуратура Агдамского района возбудила уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц по статьям о ведении агрессивной войны, умышленном убийстве и нескольким другим.

«Мы призываем наших граждан делать выводы из таких случаев, не выезжать на освобожденные территории, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при подрыве мины в одном из районов Нагорного Карабаха ранения получили двое российских миротворцев. Она сдетонировала после наезда на ее машины военных, их состояние не уточняется.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.