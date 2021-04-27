Вдова известного скульптора покончила с собой

Вдова известного скульптора Романа Шустрова, автора памятника погибшим от коронавируса медикам, Мария Касьяненко совершила суицид в своей квартире в Санкт-Петербурге . Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

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По данным канала, 14 мая должна была быть годовщина со дня смерти Шустрова, скончавшегося от коронавируса. Его вдове было всего 35 лет, в ее квартире было найдено тело и незарегистрированное оружие.

Близкие Марии Касьяненко заявили, что последний год она была в глубокой депрессии и помочь ей не смогли.

«Ушла из жизни по своему выбору любимая племянница, художник, скульптор, ювелир, умница и прекрасный добрый человек. Она не смогла дожить совсем немного до 14 мая, годовщины смерти от ковида своего мужа, любимого в Питере скульптора, автора петербургских ангелов», - написала в Facebook тетя Марии Касьяненко Евгения Манро.

Она отметила, что за последний год в их семье «пять человек унесла проклятая болезнь и невыносимые страдания близких».