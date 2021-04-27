В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Вдова известного скульптора покончила с собой в Петербурге

Алиса Селезнёва
22 минуты назад
Вдова известного скульптора Романа Шустрова, автора памятника погибшим от коронавируса медикам, Мария Касьяненко совершила суицид в своей квартире в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Вдова известного скульптора покончила с собой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным канала, 14 мая должна была быть годовщина со дня смерти Шустрова, скончавшегося от коронавируса. Его вдове было всего 35 лет, в ее квартире было найдено тело и незарегистрированное оружие.
Близкие Марии Касьяненко заявили, что последний год она была в глубокой депрессии и помочь ей не смогли.
«Ушла из жизни по своему выбору любимая племянница, художник, скульптор, ювелир, умница и прекрасный добрый человек. Она не смогла дожить совсем немного до 14 мая, годовщины смерти от ковида своего мужа, любимого в Питере скульптора, автора петербургских ангелов», - написала в Facebook тетя Марии Касьяненко Евгения Манро.
Она отметила, что за последний год в их семье «пять человек унесла проклятая болезнь и невыносимые страдания близких».
«Рамблер» писал, что ранее звезда тверского телеэфира 1990-2000х годов Ольга Зеленова была найдена мертвой в своей квартире. По предварительным данным, журналистка покончила с собой.
Происшествия,Ольга Зеленова,Санкт-Петербург,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители