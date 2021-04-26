"Пытался справить нужду": Паль оправдался за драку с хоккеистом

По словам звезды фильма «Горько», спортсмен был нетрезв и пытался справить нужду рядом с автомобилем, в котором находились Паль и его приятель Даниил Иванов . На замечание Антипов якобы не отреагировал, после чего началась драка. В результате конфликта хоккеист был госпитализирован в больницу имени Пирогова с переломом костей лица и ушибами.

Паль и Иванов отказались от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции. В настоящий момент третий нападавший не допрошен.

Полиция Москвы начала проверку по факту избиения бывшего игрока молодежного хоккейного клуба ЦСКА Кевина Антипова в центре города. Видео публикуют «Известия».

В полицию поступила информация из медучреждения об обращении к ним 25-летнего мужчины с травмами, которые, по его сведениям, он получил в ходе конфликта в районе Хамовники в пятницу, 23 апреля. Экс-хоккеист, Кевин Антипов обвинил в своем избиении актера Александра Паля.

«По словам пострадавшего, на него напали трое, включая актера Александра Паля. Его причастность проверяется в рамках доследственной проверки, по ее завершении будет решен вопрос о возбуждении либо отказе в возбуждении углового дела», — сказали в полиции.

Антипов предположил, что Паль мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Мужчина написал заявление в полицию.

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения экс-хоккеиста клуба МХЛ «Красная Армия» Кевина Антипова в Москве. Об этом 26 апреля сообщил источник в правоохранительных органах

«В настоящее время по факту избиения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — сообщил ТАСС источник.

Актёр Александр Паль стал обладателем Национальной кинематографической премии «Ника».

Паль получил награду в номинации «Лучший актёр 2020 года» за фильм «Глубже!». На самой церемонии он не присутствовал.

Соседи актера Александра Паля заявили, что не удивлены конфликтом с бывшим хоккеистом молодежной лиги Кевином Антиповым в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Они рассказали телеканалу, что актер вел себя нагло и выпивал, часто у него собирались компании, однако Антипова среди гостей не видели.

На церемонии вручения премии премии «Ника» не особо обсуждали отсутствие Паля, рассказывает кинообозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова

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«Я не в курсе причины, ситуации с дракой подробно, но не только же Паля не было на «Нике». Например, Леонида Шварцмана тоже не было на «Нике», за него кто-то получал приз. Это нормальная практика всех премий. С другой стороны, у Паля реноме, репутация человека, независимо отстаивающего демократические интересы. Сегодня это, к сожалению, не является положительным с точки зрения властей качеством актера, и такие как Яна Троянова, как Паль, если есть возможность их прессовать, их, конечно, будут прессовать. К примеру, Паль на церемонию «Белого слона» пришел с большим удовольствием и говорил о том, что поддерживает и премию, и выбор премии, несмотря на все сложные моменты. А тем более «Ника», которую Паль очень любит. Поэтому очень жалко, что его не было, он бы получил еще одну премию. Мне кажется, это было бы очень заслуженно, потому что его работа в фильме «Глубже!» прекрасна».

Считается ли перелом челюсти легким вредом здоровью? Комментирует председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе

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«В разных источниках СМИ (пока нельзя сказать, что они являются достоверными) описывались разные повреждения, вплоть до выбитых зубов или сломанной челюсти. Если эксперты не найдут ничего более серьезного, то, скорее всего, будет наказание, не связанное с лишением свободы. По таким делам, особенно лица, впервые привлекающегося к ответственности, могут обойтись как условным сроком, так и денежным штрафом, плюс компенсация вреда здоровью, который будет установлен. И условный срок, и штраф будут минимальные, потому что легкий вред здоровью, а моральный ущерб, если будет легкий вред здоровью, будет несколько десятков тысяч, или если будут затраты на лечение, может быть любая сумма в зависимости от клиники. А дальше суд будет оценочно примерять, полностью взыскивать сумму или большую часть. Как правило, суды взыскивают полностью затраченные средства, которые доказаны и которые были необходимы для восстановления причиненного здоровью вреда. Сломанная челюсть — это уже однозначно средний вред здоровью, а выбитые зубы — нужно заключение стоматолога, может, были поврежденные зубы или ранее было причинено какое-то повреждение, отсутствовали зубы, надо устанавливать причинно-следственную связь».

Александру Палю 32 года, он родом из Челябинска, учился в ГИТИСе. В 2015 году на кинофестивале «Кинотавр» был удостоен приза за лучшую мужскую роль. Актер неоднократно участвовал в протестных акциях.

Кинорежиссер и сценарист Михаил Сегал , не так давно снявший актера Александра Паля в одном из своих фильмов, не смог сказать об артисте ничего негативного. Сегал отозвался о нем в исключительно положительном ключе.

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