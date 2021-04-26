Спасшую отравившихся хлором детей тренера решили наградить

Как отметили в правительстве региона, врио губернатора поручил оперативно подготовить документацию на награждение Деминой орденом «За заслуги перед Пензенской областью» первой степени.

Мельниченко пояснил, что вопрос о подготовке ходатайства на представление Деминой к награде федерального уровня будет проработан.