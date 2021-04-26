Спасшую отравившихся хлором детей тренера решили наградить

Напомним, 24 апреля в бассейне города Нижний Ломов под Пензой хлором отравился
21 человек 2004-2013 годов рождения, семеро детей были госпитализированы. Состояние отравившихся детей оценивается
как стабильное. СК возбудил уголовное дело. На следующий день следователи задержали
подозреваемого замдиректора спортшколы. По предварительным данным, мужчина был пьян на рабочем месте и влил кислоту в емкость фильтровального оборудования с хлором, который испарился и через вентиляцию попал в воздух помещение бассейна.