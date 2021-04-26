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Спасшую отравившихся хлором детей тренера решили наградить

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
23 часа назад
Тренера Елену Демину, которая спасла отравившихся хлором детей в бассейне наградят орденом «За заслуги перед Пензенской областью» первой степени. Об этом распорядился врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, сообщила пресс-служба правительства региона.
Спасшую отравившихся хлором детей тренера решили наградить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Если бы не Елена Васильевна Демина, тренер, которая занималась с детьми, были бы погибшие. Спасибо ей за то, что она вовремя сориентировалась и вывела детей Она спасла жизни 21 ребенка. Я встречался и с пострадавшими детьми, и с их родителями, картина мне понятна. Если бы не действия Елены Васильевны, была бы большая беда», – сказал Мельниченко, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.
Как отметили в правительстве региона, врио губернатора поручил оперативно подготовить документацию на награждение Деминой орденом «За заслуги перед Пензенской областью» первой степени.
Мельниченко пояснил, что вопрос о подготовке ходатайства на представление Деминой к награде федерального уровня будет проработан.
Напомним, 24 апреля в бассейне города Нижний Ломов под Пензой хлором отравился 21 человек 2004-2013 годов рождения, семеро детей были госпитализированы. Состояние отравившихся детей оценивается как стабильное. СК возбудил уголовное дело. На следующий день следователи задержали подозреваемого замдиректора спортшколы. По предварительным данным, мужчина был пьян на рабочем месте и влил кислоту в емкость фильтровального оборудования с хлором, который испарился и через вентиляцию попал в воздух помещение бассейна.
Происшествия,Елена Демина,Олег Мельниченко,РИА Новости,Пензенская Область,
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