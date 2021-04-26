Вторым участником потасовки оказался актёр Данила Иванов. Полиция разыскивает третьего злоумышленника. Известно, что Иванов уже обратился к своему адвокату.

Происшествие случилось 23 апреля. Хоккеист возвращался домой с дня рождения отца. По дороге на него напали трое нетрезвых людей, избили, сломали нос, нанесли другие травмы. В одном из нападавших спортсмен узнал Александра Паля.

По словам Антипова, вела себя знаменитость неадекватно. Возможно, в этот момент он находился под действием алкоголя или наркотиков.