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Паль задержан полицией за избиение хоккеиста в Москве

News.ru
1 час назад
Александр Паль задержан за избиение хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Актёра уже доставили в отдел полиции вместе с другим участником инцидента, который не отрицает свою вину, передаёт Пятый канал.
Вторым участником потасовки оказался актёр Данила Иванов. Полиция разыскивает третьего злоумышленника. Известно, что Иванов уже обратился к своему адвокату.
Происшествие случилось 23 апреля. Хоккеист возвращался домой с дня рождения отца. По дороге на него напали трое нетрезвых людей, избили, сломали нос, нанесли другие травмы. В одном из нападавших спортсмен узнал Александра Паля.
По словам Антипова, вела себя знаменитость неадекватно. Возможно, в этот момент он находился под действием алкоголя или наркотиков.
Как сообщалось ранее, Александр Паль ответил журналистам на вопрос об избиении хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Спортсмен получил тяжёлые травмы в результате нападения на него компании нетрезвых людей.
Происшествия,Видео,Кевин Антипов,Александр Паль,ЦСКА,Москва,
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