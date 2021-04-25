"Маты страшные": Москвичка об избиении пенсионерки в больнице

Стали известны подробности инцидента в московской больнице 36, где пациентка обвинила медперсонал в издевательствах над бабушкой.

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Москвичка Лея Леонова, снявшая видео об этом, рассказала, что лежала в палате будучи беременной. Её свидетельства передает РЕН ТВ

«Я на 26-й неделе, и у меня низкий гемоглобин, я три раза скорую вызывала. Меня почему-то положили в терапию. Сутки я от них не могла добиться адекватного лечения», - пояснила она.

Однажды вечером в палату зашла пьяная медсестра, и Лея сняла ее на видео. Медсестра не сделала пациентам необходимые уколы, а позднее раздались крики из соседней палаты.

«Там были маты слышны из палаты, которая дальняя. Там кричала эта пьяная медсестра и бабушка. Как только они ее не обзывали. Маты страшные. Я начала все это снимать. Потом они ее вывезли в коридор, все это уже запечатлено. Ее вывезли из палаты, потому что она, видимо, мешала спать соседкам. Она пролежала, стонала, плакала, пролежала в коридоре всю ночь», - рассказала пациентка.

Она призналась, что её испугало случившееся, она не думала, что такое может произойти в больнице. Между тем в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что начали проверку.

«Подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры», - отметили чиновники.

Сегодня в телеграм-каналах появилось видео из больницы. На кадрах из палаты слышен женский голос: «Чтоб ты сдохла, ***! Уродина, я тебе вырву, ***, ногу!». После этого раздается душераздирающий крик.

Сообщается, что на видео обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин . Следственное ведомство решило проверить больницу.