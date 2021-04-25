В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"Маты страшные": Москвичка об избиении пенсионерки в больнице

Майк Габриелян
24 минуты назад
Стали известны подробности инцидента в московской больнице 36, где пациентка обвинила медперсонал в издевательствах над бабушкой.
"Маты страшные": Москвичка об избиении пенсионерки в больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Москвичка Лея Леонова, снявшая видео об этом, рассказала, что лежала в палате будучи беременной. Её свидетельства передает РЕН ТВ.
«Я на 26-й неделе, и у меня низкий гемоглобин, я три раза скорую вызывала. Меня почему-то положили в терапию. Сутки я от них не могла добиться адекватного лечения», - пояснила она.
Однажды вечером в палату зашла пьяная медсестра, и Лея сняла ее на видео. Медсестра не сделала пациентам необходимые уколы, а позднее раздались крики из соседней палаты.
«Там были маты слышны из палаты, которая дальняя. Там кричала эта пьяная медсестра и бабушка. Как только они ее не обзывали. Маты страшные. Я начала все это снимать. Потом они ее вывезли в коридор, все это уже запечатлено. Ее вывезли из палаты, потому что она, видимо, мешала спать соседкам. Она пролежала, стонала, плакала, пролежала в коридоре всю ночь», - рассказала пациентка.
Она призналась, что её испугало случившееся, она не думала, что такое может произойти в больнице. Между тем в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что начали проверку.
«Подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры», - отметили чиновники.
Сегодня в телеграм-каналах появилось видео из больницы. На кадрах из палаты слышен женский голос: «Чтоб ты сдохла, ***! Уродина, я тебе вырву, ***, ногу!». После этого раздается душераздирающий крик.
Сообщается, что на видео обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Следственное ведомство решило проверить больницу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что две сестры из Екатеринбурга отсудили 650 тысяч рублей у городской больницы 36 за смерть бабушки.
Происшествия,Александр Бастрыкин,СКР,РЕН ТВ,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители