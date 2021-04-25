"Не дал шанса": муж зарезал жену в магазине под Красноярском

В магазин «Комфорт» пришел ранее судимый 31-летний назаровец Игорь Бутько. С собой у него был нож. Бутько принялся выяснять отношения и нанес супруге Ольге ножевое ранение в шею. Девушка скончалась.
После этого убийца сдался полиции и сознался в содеянном. Очевидцы говорят, что агрессор вел себя неадекватно, не исключено, что он был пьяным или принял наркотики.
У Ольги осталось двое детей от первого брака.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он был судим за избиение человека до смерти.
Сообщается, что рецидивист и его жертва познакомились, когда женщина работала в продуктовом магазине. В итоге, потеряв голову от любви, она ушла от мужа к новому возлюбленному. Но совместная жизнь не задалась: мужчина часто избивал подругу.
За две недели до убийства Ольга выгнала его из дома. Источник в следствии заявил, что задержанный сейчас пытается обвинить супругу. Он утверждает, что она вела аморальный образ жизни.
При этом знакомая погибшей написала в соцсети:
«Оля видимо и попыталась уйти от него, а он распорядился её жизнью. Этот су*а человек, после свадьбы на второй день обещал её молотком забить!!! Просто Оля верила ему, давала шансы... А он ей су*а не дал шанса!»
Ранее «Рамблер» сообщал
, что украинец зарезал вернувшегося из Донбасса сына - члена ВСУ.