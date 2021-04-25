Убийца главы ФСИН Забайкалья назвал причину расправы

На первом допросе мужчина 1958 года рождения, трудившийся подсобным рабочим на охотничьем кордоне, где произошла трагедия, рассказал, что сначала он выпивал с приехавшими на охоту генералом и его сопровождающими. Затем он почувствовал себя нехорошо и пошел спать. Но во сне рабочий услышал, что гости хотят его убить. Тогда он взял свое ружье ТОЗ-34, вошел в гостевую комнату и открыл огонь. Генерал Евгений Шихов
погиб на месте от огнестрельного ранения в живот. Второй раненый, случайно оказавшийся в том же доме — местный предприниматель 1980 года рождения, который привез груз для охотхозяйства — скончался от потери крови.