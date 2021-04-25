Граната взорвалась в жилом доме в Новоуральске

В закрытом городе Новоуральск , где производят изотопы урана, два человека погибли при взрыве боевой гранаты в квартире. Об инциденте сообщает городская группа NVK . В полиции и СК информацию пока не комментируют.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Взрыв произошел накануне около 23:00 в многоэтажке на перекрестке Первомайской и Садовой улицы.

По данным соседей, подорвала себя пьяная компания. Обрушения дома не произошло.

В Сети многие недоумевают, как подобная история могла произойти в городе, который закрыт для посторонних из-за стратегического объекта.

Новоуральск - город в Свердловской области, закрытое административно-территориальное образование. Входит в число крупных промышленных центров Урала. По данным Википедии, здесь расположено ПАО «Уральский электрохимический комбинат». Оно производит изотопы урана. На долю комбината приходится 49% всех российских обогатительных мощностей.

На Уральский электрохимический комбинат также ввозят урановые «хвосты» (радиоактивные отходы от обогащения урана) из Германии.