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Граната взорвалась в жилом доме в Новоуральске

Майк Габриелян
6 минут назад
В закрытом городе Новоуральск, где производят изотопы урана, два человека погибли при взрыве боевой гранаты в квартире. Об инциденте сообщает городская группа NVK. В полиции и СК информацию пока не комментируют.
Граната взорвалась в жилом доме в Новоуральске
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Взрыв произошел накануне около 23:00 в многоэтажке на перекрестке Первомайской и Садовой улицы.
По данным соседей, подорвала себя пьяная компания. Обрушения дома не произошло.
В Сети многие недоумевают, как подобная история могла произойти в городе, который закрыт для посторонних из-за стратегического объекта.
Новоуральск - город в Свердловской области, закрытое административно-территориальное образование. Входит в число крупных промышленных центров Урала. По данным Википедии, здесь расположено ПАО «Уральский электрохимический комбинат». Оно производит изотопы урана. На долю комбината приходится 49% всех российских обогатительных мощностей.
На Уральский электрохимический комбинат также ввозят урановые «хвосты» (радиоактивные отходы от обогащения урана) из Германии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что представители партии «Яблоко» потребовали остановить ввоз 600 тонн урана из Германии в Новоуральск.
Происшествия,Партия "Яблоко",Новоуральск,
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