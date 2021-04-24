В Химках нашли тело девятилетнего мальчика

Прокуратура Московской области также организовала проверку по факту падения мальчика из окна на Молодежной улице в Химках. По данным прокуратуры, мальчик 2012 года рождения проживал на 15-м этаже 19-этажного дома. "Прокуратура
установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.