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В Химках ребенок погиб после падения из окна 19-го этажа

ТАССиещё 2
2 часа назад
Мальчик выпал из окна квартиры в жилом многоэтажном доме в Химках и погиб, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
В Химках нашли тело девятилетнего мальчика
Фото: ТАССТАСС
"10-летний мальчик выпал из окна 19-го этажа одного из многоквартирных домов в микрорайоне Сходня в Химках. От полученных в результате падения телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия", - сказала она.
Следователи начали проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В главке отметили, что весной дети чаще выпадают из окон. "С наступлением весеннее-летнего сезона учащаются случаи травматизма малолетних, большая часть которых, увы, заканчивается летальным исходом. Наиболее массовый характер имеют случаи падения с высоты из окон", - отметила Врадий. Чаще всего это происходит, когда взрослые отвлекаются и не контролируют действия детей, забывают закрывать окна и ставят мебель близко к подоконникам.
Прокуратура Московской области также организовала проверку по факту падения мальчика из окна на Молодежной улице в Химках. По данным прокуратуры, мальчик 2012 года рождения проживал на 15-м этаже 19-этажного дома. "Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.
Происшествия,Ольга Врадий,Генпрокуратура РФ,СКР,ИТАР-ТАСС,Московская Область,Россия,Химки,
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