В Химках нашли тело девятилетнего мальчика

В главке отметили, что весной дети чаще выпадают из окон. "С наступлением весеннее-летнего сезона учащаются случаи травматизма малолетних, большая часть которых, увы, заканчивается летальным исходом. Наиболее массовый характер имеют случаи падения с высоты из окон", - отметила Врадий. Чаще всего это происходит, когда взрослые отвлекаются и не контролируют действия детей, забывают закрывать окна и ставят мебель близко к подоконникам.