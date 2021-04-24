В интервью изданию Lenta.ru он рассказал, что после того как ролик появился в соцсетях, его задержали, мужчина 19 дней провёл в тюрьме. Он также сообщил, что фотосессия проводилась на балконе его квартиры, которую бизнесмен впоследствии продал. Концов подчеркнул, что участвовавшие в съёмках девушки не проститутки, а его квартирой они воспользовались для того, чтобы переодеться.
3 апреля в соцсети попал видеоролик, где обнажённые девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая. Девушкам грозило тюремное заключение на срок до 6 месяцев и штраф в размере 5 тысяч дирхамов (более 104 тыс. рублей), но генпрокурор Дубая решил депортировать 11 украинок.