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Отец случайно подстрелил сына при чистке охотничьего ружья

Майк Габриелян
1 час назад
На Кубани отец случайно выстрелил в сына, когда чистил охотничье ружье. О происшествии сообщает телеграм-канал 112. Выстрел пришелся в сторону межкомнатной двери, за которой находился ребенок.
Отец случайно подстрелил сына при чистке охотничьего ружья
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мальчик получил ранение в кисть и предплечье. Вероятно, отец выстрелил дробью. Жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в больнице.
Полиция выясняет подробности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Волгоградской области мужчина выстрелил из ружья в посетителей кафе.
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