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Начальника УФСИН по Забайкалью застрелили на охоте

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад
Начальник Управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов погиб во время охоты, вместе с ним смертельное ранение получил Валерий Герман, занимавший должность начальника СИЗО 1. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Московский комсомолец в Чите».
Начальника УФСИН по Забайкалью застрелили на охоте
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что инцидент произошел в Карымском районе Забайкалья.
По предварительным данным, Шихова и Германа застрелил егерь местного лесничества. Получившие ранения не доехали до больницы.
Журналистам издания пока не удалось получить комментарий от пресс-служб регионального следственного управления Следственного комитета России и УФСИН по Забайкалью.
Ранее сообщалось о смерти сотрудницы правоохранительных органов во Франции. Уточнялось, что полицейской перерезали горло в коммуне Рамбуйе под Парижем. Позже премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал произошедшее терактом.
Происшествия,Евгений Шихов,ФСИН,СКР,МВД,Московский комсомолец,Забайкальский Край,
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