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Убийцы московского хореографа расправились с еще одним человеком

Майк Габриелян
51 минуту назад
Убийцы московского хореографа Натальи Прониной были профессиональными уголовными наёмниками. До расстрела Прониной они совершили минимум еще одно преступление. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.
Убийцы московского хореографа расправились с еще одним человеком
Фото: InstagramInstagram
Следствие считает, что братья Руслан и Хасан Тагировы и сообщник Алексей Головин напали на водителя московской компании 15 декабря 2020 года. Они дождались жертву, несколько раз ударили в лицо, угрожали расправой, забрали автомобиль.
Через неделю банда организовала заказное убийство хореографа Натальи Прониной.
Известного московского хореографа расстреляли во дворе своего дома. Преступник выпустил в девушку две пули, выбросил пистолет и скрылся. Врачи несколько часов боролись за жизнь танцовщицы, но спасти не смогли.
Через две недели пятеро подозреваемых были задержаны. У них нашли оружие и боеприпасы.
По одной из версий, Пронину заказали из ревности. Танцовщица встречалась с состоятельным предпринимателем, у которого была любовница. Последняя решила «заказать» соперницу.
Ранее «Рамблер» сообщал о подробностях убийства Натальи Прониной.
Происшествия,Наталья Пронина,Алексей Головин,
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