Убийцы московского хореографа расправились с еще одним человеком

Убийцы московского хореографа Натальи Прониной были профессиональными уголовными наёмниками. До расстрела Прониной они совершили минимум еще одно преступление. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.

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Следствие считает, что братья Руслан и Хасан Тагировы и сообщник Алексей Головин напали на водителя московской компании 15 декабря 2020 года. Они дождались жертву, несколько раз ударили в лицо, угрожали расправой, забрали автомобиль.

Через неделю банда организовала заказное убийство хореографа Натальи Прониной.

Известного московского хореографа расстреляли во дворе своего дома. Преступник выпустил в девушку две пули, выбросил пистолет и скрылся. Врачи несколько часов боролись за жизнь танцовщицы, но спасти не смогли.

Через две недели пятеро подозреваемых были задержаны. У них нашли оружие и боеприпасы.

По одной из версий, Пронину заказали из ревности. Танцовщица встречалась с состоятельным предпринимателем, у которого была любовница. Последняя решила «заказать» соперницу.