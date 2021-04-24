Россиянин лишился пениса после оргии

Врачи ампутировали часть гениталий жителю Воронежской области после того, как он вступил в половую связь с тремя женщинами. Об этом сообщает местное издание «Моё! Online».

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По словам 50-летнего мужчины из села Бабяково Новоусманского района, одна из участниц любовных утех укусила его за пенис. Детородный орган воспалился, но мужчина сначала не стал обращаться к врачу, так как он был доволен тем, что пенис стал увеличиваться в размерах.

Впоследствии мужчину госпитализировали, так как воспалительный процесс был сильно запущен. Он перенёс операцию, в ходе которой пенис был частично ампутирован.

Кроме того, врачи обнаружили следы зубов на детородном органе, после чего написали заявление в полицию. В настоящий момент стражи порядка проводят проверку, а мужчина продолжает лечение.