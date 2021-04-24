В Пензе мужчина жестоко избил медиков и угнал "скорую"

В Пензе
мужчина напал на медиков скорой, избил врача и угнал реанимобиль. Об инциденте сообщает
пензенское управление СКР
.
«В ночь на 23 апреля 2021 года на улице Карпинского города Пензы мужчина 1979 года рождения применил насилие в отношении врача-реаниматолога, а также водителя, прибывших на место для оказания медицинской помощи отцу подозреваемого», - сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчина «без цели хищения» завладел автомашиной скорой помощи. Его противоправные действия были пресечены полицией.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в угоне спецавтомобиля и применении насилия в отношении медицинских работников.
Местные СМИ пишут, что мужчина хотел поехать в больницу вместе с отцом и залез в карету скорой. Однако его попросили выйти из машины. Тогда он ударил врача-реаниматолога и водителя, забрался за руль реанимобиля и поехал. Однако через несколько метров он остановился и вернул машину водителю скорой.
Теперь дебоширу грозит до семи лет заключения. Избитого врача госпитализировали.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в Кирово-Чепецке вынесли приговор братьям, которые напали на бригаду «скорой помощи».