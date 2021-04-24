В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Пензе мужчина жестоко избил медиков и угнал "скорую"

Майк Габриелян
21 минуту назад
В Пензе мужчина напал на медиков скорой, избил врача и угнал реанимобиль. Об инциденте сообщает пензенское управление СКР.
В Пензе мужчина жестоко избил медиков и угнал "скорую"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В ночь на 23 апреля 2021 года на улице Карпинского города Пензы мужчина 1979 года рождения применил насилие в отношении врача-реаниматолога, а также водителя, прибывших на место для оказания медицинской помощи отцу подозреваемого», - сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчина «без цели хищения» завладел автомашиной скорой помощи. Его противоправные действия были пресечены полицией.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в угоне спецавтомобиля и применении насилия в отношении медицинских работников.
Местные СМИ пишут, что мужчина хотел поехать в больницу вместе с отцом и залез в карету скорой. Однако его попросили выйти из машины. Тогда он ударил врача-реаниматолога и водителя, забрался за руль реанимобиля и поехал. Однако через несколько метров он остановился и вернул машину водителю скорой.
Теперь дебоширу грозит до семи лет заключения. Избитого врача госпитализировали.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Кирово-Чепецке вынесли приговор братьям, которые напали на бригаду «скорой помощи».
Происшествия,СКР,Пенза,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители