В Пензе мужчина жестоко избил медиков и угнал "скорую"

Местные СМИ пишут, что мужчина хотел поехать в больницу вместе с отцом и залез в карету скорой. Однако его попросили выйти из машины. Тогда он ударил врача-реаниматолога и водителя, забрался за руль реанимобиля и поехал. Однако через несколько метров он остановился и вернул машину водителю скорой.