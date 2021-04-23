Строители устроили массовую драку со стрельбой в одном из жилых комплексов в подмосковной Коммунарке.

Как сообщает телеграм-канал LifeShot, конфликт начался из-за того, что рабочий одной бригады прошелся в грязной обуви по ламинату, только что положенному другой бригадой. Обиженные рабочие накинулись на мужчину и вытолкали его из здания.

Через некоторое время он вернулся с группой подмогой из 20 человек. Между группами завязалась драка. В разгар конфликта один из рабочих достал травматический пистолет и начал стрелять по толпе. Один из участников драки был ранен в голову. Пуля прошла по касательной, пострадавший госпитализирован.

В общей сложности повреждения получили четыре человека.