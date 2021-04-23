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Появилось видео оглашения приговора соучастнику убийства Япончика

Алевтина Жаркова
39 минут назад
Савеловский суд города Москвы сегодня огласил приговор соучастнику убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Каха Газзаев признан виновным и приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Видео из зала суда появилось в распоряжении телеканала «360».
Известно, что Газзаев оказался единственным фигурантом, кто заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим его дело суд рассматривал отдельно.
Напомним, вор в законе Иваньков был застрелен в 2009 году, оружие для его убийства предоставил Газзаев. Как было установлено следствием, 28 июля 2009 года сообщники приехали к ресторану «Тайский слон». Когда оттуда выходил Иваньков, к нему приблизился автомобиль «Газель», из которого убийца произвел несколько выстрелов в Япончика. Авторитет скончался в больнице в октябре.
Происшествия,Криминал,Видео,Вячеслав Иваньков,ФСИН,Москва,
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