Известно, что Газзаев оказался единственным фигурантом, кто заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим его дело суд рассматривал отдельно.

Напомним, вор в законе Иваньков был застрелен в 2009 году, оружие для его убийства предоставил Газзаев. Как было установлено следствием, 28 июля 2009 года сообщники приехали к ресторану «Тайский слон». Когда оттуда выходил Иваньков, к нему приблизился автомобиль «Газель», из которого убийца произвел несколько выстрелов в Япончика. Авторитет скончался в больнице в октябре.