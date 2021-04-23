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ФСБ выявила ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Кемеровской и Новосибирской областях

ТАССиещё 5
30 минут назад
ФСБ России пресекла в Кемеровской и Новосибирской областях деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности в Кемеровской и Новосибирской областях во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - отметили в ЦОС.
По информации спецслужбы, члены ячейки выступали за создание так называемого всемирного халифата, разрушение институтов светского общества и насильственное свержение действующей власти.
"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман", - сообщили в ФСБ.
Во время обысков в квартирах задержанных сотрудники спецслужб нашли запрещенные в России пропагандистские материалы, мобильные телефоны и электронные носители информации.
"Следственными подразделениями органов безопасности возбуждены уголовные дела", - сообщили в ФСБ.
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