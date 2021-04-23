По информации спецслужбы, члены ячейки выступали за создание так называемого всемирного халифата, разрушение институтов светского общества и насильственное свержение действующей власти.

Во время обысков в квартирах задержанных сотрудники спецслужб нашли запрещенные в России пропагандистские материалы, мобильные телефоны и электронные носители информации.