"Федеральной службой безопасности в Кемеровской и Новосибирской областях во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - отметили в ЦОС.
"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман", - сообщили в ФСБ.
"Следственными подразделениями органов безопасности возбуждены уголовные дела", - сообщили в ФСБ.