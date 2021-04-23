В Киеве сообщили о гибели военного в Донбассе

В четверг, 22 апреля, в результате 17 обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре украинского штаба операции Объединенных сил.

Фото: Evgeniy Maloletka/AP Evgeniy Maloletka/AP

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о обстрелах 12 раз по территории ДНР со стороны украинских военнослужащих.

При этом в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) сообщили, что вооруженные силы Украины три раза в четверг обстреляли территорию ЛНР.

Накануне советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что власти Украины не собираются вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса — ЛНР и ДНР.