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В Киеве сообщили о гибели украинского военного в Донбассе

Газета.Ru
1 час назад
В четверг, 22 апреля, в результате 17 обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре украинского штаба операции Объединенных сил.
В Киеве сообщили о гибели военного в Донбассе
Фото: Evgeniy Maloletka/APEvgeniy Maloletka/AP
В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о обстрелах 12 раз по территории ДНР со стороны украинских военнослужащих.
При этом в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) сообщили, что вооруженные силы Украины три раза в четверг обстреляли территорию ЛНР.
Накануне советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что власти Украины не собираются вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса — ЛНР и ДНР.
До этого главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что готовы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.
Происшествия,Алексей Арестович,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,Киев,
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