Бизнесмен помог пострадавшему в ДТП и лишился миллиона

В Москве
бизнесмен попался на автоподставу и лишился 1 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Москвач»
.
56-летний Сергей случайно сбил пешехода на переходе. Несмотря на то, что удар был несильным, Сергей вышел из машины, подошел к пострадавшему и предложил помощь.
Пешеход попросил обезболивающее, и Сергей предложил довезти его до аптеки. В машине пострадавший продемонстрировал водителю удостоверение майора ФСИН
, затем одолжил телефон и сделал звонок.
Через несколько минут Сергею перезвонили и представились капитаном полиции. Звонивший сообщил, что отсмотрел камеры видеонаблюдения и увидел, что Сергей скрылся с места ДТП.
В то же время пострадавший заявил, что от удара у него якобы сломался телефон Vertu стоимостью 12 тысяч евро.
Сергей предложил компенсировать ущерб в размере 1 млн рублей.
Позже бизнесмен понял, что стал жертвой автомобильной подставы, и обратился в полицию.
Как писал «Рамблер», ранее бывший руководитель крупного российского банка попался на удочку мошенников и лишился почти 3 млн рублей. Неизвестный позвонил бизнесмену, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о попытке взлома одного из его счетов. Чтобы «обезопасить» деньги на счете, мошенник предложил миллиардеру перевести средства на другой, якобы защищенный, счет. Доверившись аферисту, мужчина лишился 2 735 000 рублей.