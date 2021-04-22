Бизнесмен помог пострадавшему в ДТП и лишился миллиона

Москве бизнесмен попался на автоподставу и лишился 1 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Москвач»

Фото: ТАСС ТАСС

56-летний Сергей случайно сбил пешехода на переходе. Несмотря на то, что удар был несильным, Сергей вышел из машины, подошел к пострадавшему и предложил помощь.

Пешеход попросил обезболивающее, и Сергей предложил довезти его до аптеки. В машине пострадавший продемонстрировал водителю удостоверение майора ФСИН , затем одолжил телефон и сделал звонок.

Через несколько минут Сергею перезвонили и представились капитаном полиции. Звонивший сообщил, что отсмотрел камеры видеонаблюдения и увидел, что Сергей скрылся с места ДТП.

В то же время пострадавший заявил, что от удара у него якобы сломался телефон Vertu стоимостью 12 тысяч евро.

Сергей предложил компенсировать ущерб в размере 1 млн рублей.

Позже бизнесмен понял, что стал жертвой автомобильной подставы, и обратился в полицию.