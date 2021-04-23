Возгорание произошло в столовой детсада в Москве

В детском саду в центре Москвы произошло возгорание. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя МоскваПелагия Замятина / Вечерняя Москва
По словам источника, в столовой детского сада, расположенного в Глубоком переулке, дом 3, загорелась лампа дневного освещения. Из здания были эвакуированы 62 человека. Площадь возгорания — один квадратный метр.
Ранее «ВМ» писала о пожаре в квартире на юге Москвы. Инцидент произошел в жилом доме, расположенном по адресу улица Кастанаевская, 5, корпус 3. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже. Огонь охватил 30 квадратных метров площади. Вскоре пожар был ликвидирован.