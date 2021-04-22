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Для убийцы Япончика запросили 16 лет колонии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
22 апреля 2021
Гособвинение попросило суд приговорить соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева к 16 годам заключения в колонии строгого режима, сообщили в Савеловском суде Москвы.
16 лет колонии запросили для убийцы Япончика
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Суд рассматривает дело Газзаева в особом порядке – без изучения доказательств и допроса свидетелей. Подсудимый свою вину признал, он может рассчитывать на срок, не превышающий двух третей от максимального. Приговор Газзаеву будет оглашен в пятницу. Слушание дела в отношении двух других обвиняемых будет рассматриваться Мосгорсудом с участием присяжных, передает ТАСС.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья – вор в законе Илья Симония (Махо) – с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Каху Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Фигуранты наблюдали за Иваньковым и узнали его образ жизни, круг знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. Затем они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова с патронами, автомобиль «Газель», мобильные телефоны для общения между собой. По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, в который часто ходил Иваньков, и следили за ним. Вечером Бутба из «Газели» выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. От полученных ранений он умер в больнице. Газзаев, Шадания и Джанашия арестованы. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.
В конце апреля в России заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию, известного по кличке Махо, обвиняемого в причастности к убийству Япончика. В мае был задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству. В январе суд в Москве заочно арестовал двух предполагаемых исполнителей убийства Япончика – Астамура Бутбу и Нугзара Папаву.
Происшествия,Убийство ,Криминальные авторитеты,Авторитеты,Вячеслав Иваньков,ФСИН,Мосгорсуд,ИТАР-ТАСС,
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