На Украине мужчина с топором разнес магазин из-за того, что там обидели его супругу. Инцидент произошел сегодня днем в одном из супермаркетов города Мариуполя. Видео происшествия публикует Telegram-канал «Бушующий мир».
На кадрах запечатлено, как посетитель в компании женщины входит в торговую точку с топором и начинает громить кассы. Испуганные сотрудники супермаркета и покупатели разбегаются в разные стороны.
По предварительным данным, дебошир устроил погром из-за того, что его жену толкнули в торговом заведении из-за отсутствия у нее медицинской маски.