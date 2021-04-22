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Погром магазина дебоширом с топором в Мариуполе сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
На Украине мужчина с топором разнес магазин из-за того, что там обидели его супругу. Инцидент произошел сегодня днем в одном из супермаркетов города Мариуполя. Видео происшествия публикует Telegram-канал «Бушующий мир».
На кадрах запечатлено, как посетитель в компании женщины входит в торговую точку с топором и начинает громить кассы. Испуганные сотрудники супермаркета и покупатели разбегаются в разные стороны.
По предварительным данным, дебошир устроил погром из-за того, что его жену толкнули в торговом заведении из-за отсутствия у нее медицинской маски.
Происшествия,Криминал,Украина,Видео,Мариуполь,
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