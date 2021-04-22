Пожилой мужчина домогался ребенка в одном из автобусов в Ярославле. Его приставания к школьнице зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в салоне общественного транспорта.
На видео запечатлено, как подсевший к девочке пенсионер положил ей руку на колено и стал его гладить. Некоторое время школьница терпела домогательства взрослого пассажира, но затем малышка пересела на другое сиденье.
Узнавшие о случившемся родители девочки обратились в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.