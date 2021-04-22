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Пьяные екатеринбуржцы избивали прохожих

Артём Кульша
1 час назад
В Екатеринбурге группа местных жителей избивала прохожих. Об этом сообщает телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец».
Пьяные екатеринбуржцы избивали прохожих
Фото: ТАССТАСС
По его данным, инцидент произошел позапрошлой ночью около входа в торговый центр «Антей» на улице Малышева, нападавшие были пьяны, а одного из них зовут Роман.
Канал опубликовал несколько видеозаписей инцидента. На них видно, что сначала молодые люди избивают мужчину, который лежит на земле, затем нападают на другого, который шел в компании двух женщин, а после этого — еще на двоих мужчин.
«К сожалению, сегодня полиции нет никакого дела до происходящего на улицах города разбоя», — сообщает «Коренной екатеринбуржец».
Тем временем в пресс-службе управления внутренних дел по Екатеринбургу сообщили, что в отдел полиции 7 поступило заявление по факту инцидента. Полицейские инициировали проведение проверки.
В марте, как сообщал «Рамблер», вблизи одного из жилых домов на улице Довженко в Москве 24-летний уроженец Санкт-Петербурга напал на прохожего, нанес ему сначала множественные удары ногами в область головы, а затем молотком. Потерпевший скончался от полученных повреждений. По данным средств массовой информации, подозреваемый убил прохожего, потому что принял того за ведьму.
Происшествия,Екатеринбург,
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