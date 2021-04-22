Пьяные екатеринбуржцы избивали прохожих

Екатеринбурге группа местных жителей избивала прохожих. Об этом сообщает телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец».

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По его данным, инцидент произошел позапрошлой ночью около входа в торговый центр «Антей» на улице Малышева, нападавшие были пьяны, а одного из них зовут Роман.

Канал опубликовал несколько видеозаписей инцидента. На них видно, что сначала молодые люди избивают мужчину, который лежит на земле, затем нападают на другого, который шел в компании двух женщин, а после этого — еще на двоих мужчин.

«К сожалению, сегодня полиции нет никакого дела до происходящего на улицах города разбоя», — сообщает «Коренной екатеринбуржец».

Тем временем в пресс-службе управления внутренних дел по Екатеринбургу сообщили, что в отдел полиции 7 поступило заявление по факту инцидента. Полицейские инициировали проведение проверки.