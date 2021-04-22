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На борту 16 человек: В Жуковском аварийно садится ИЛ-78

Алиса Селезнёва
11 минут назад
Экипаж самолета-заправщика Ил-78 принял решение совершить аварийную посадку в подмосковном Жуковском. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет РИА Новости.
Самолет-заправщик готовится к аварийной посадке под Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам источника, на борту находится 16 человек.
У самолета не убирается носовая стойка шасси, отмечает Telegram-канал Hue.
Происшествия,РИА Новости,Жуковский,
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