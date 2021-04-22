На кадрах можно увидеть, как на полных воды улицах разъезжают автомобили. В отличие от машин, местным жителям тяжело справляться с неожиданной проблемой. Например, как старушке, изображённой на видео, которая не может самостоятельно подняться. Она даже просит о помощи у очевидцев.
Как сообщается на сайте Мингорисполкома, затопило улицы в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах Минска. Причиной прорыва стало повреждение водопроводного трубопровода в районе одной из стройплощадок в Заводском районе. На место были направлены аварийные бригады.