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Затопленные улицы Минска сняли на видео

Александр Кузьмин
23 минуты назад
Треть столицы Белоруссии осталась без воды из-за прорыва трубы. Видео затопленных улиц публикует telegram-канал «РИА Новости».
На кадрах можно увидеть, как на полных воды улицах разъезжают автомобили. В отличие от машин, местным жителям тяжело справляться с неожиданной проблемой. Например, как старушке, изображённой на видео, которая не может самостоятельно подняться. Она даже просит о помощи у очевидцев.
Как сообщается на сайте Мингорисполкома, затопило улицы в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах Минска. Причиной прорыва стало повреждение водопроводного трубопровода в районе одной из стройплощадок в Заводском районе. На место были направлены аварийные бригады.
Происшествия,Видео,РИА Новости,Минск,Беларусь,
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