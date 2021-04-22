Сибиряка отдали под суд за уничтожение 63 дач

«Прокуратура Мошковского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем)», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.
«В результате неосторожного обращения с источником повышенной опасности повреждено и уничтожено имущество 63 граждан на сумму свыше 31 млн рублей. С целью возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Мошковский районный суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.