Сибиряка отдали под суд за уничтожение 63 дач

По данным ведомства, утром 23 апреля 2020 года мужчина находился на своем приусадебном участке в поселке Порос Мошковского района. В пожароопасный период он выжигал траву на территории своего участка и, посчитав, что все потухло, зашел в дом и стал распивать спиртное.