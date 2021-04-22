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Сибиряка отдали под суд за уничтожение 63 дач

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
43 минуты назад
Дачник в Новосибирской области предстанет перед судом за пал травы, повредивший и уничтоживший имущество 63 человек из семи дачных обществ на общую сумму 31 млн рублей, сообщила прокуратура региона.
Сибиряка отдали под суд за уничтожение 63 дач
Фото: ТАССТАСС
«Прокуратура Мошковского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем)», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.
По данным ведомства, утром 23 апреля 2020 года мужчина находился на своем приусадебном участке в поселке Порос Мошковского района. В пожароопасный период он выжигал траву на территории своего участка и, посчитав, что все потухло, зашел в дом и стал распивать спиртное.
Из-за погодных условий и несоблюдения противопожарных норм огонь распространился на соседний участок, а затем на чужие надворные постройки на территории садовых обществ «Кристал», «Дружба-2», «Мошковское», «Обское», «Сапфир», «Надежда» и «Микрон» с возведенными там домами.
«В результате неосторожного обращения с источником повышенной опасности повреждено и уничтожено имущество 63 граждан на сумму свыше 31 млн рублей. С целью возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Мошковский районный суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.
Напомним, с Нового года россиянам больше нельзя будет разводить открытый огонь даже на собственном дачном участке, если пламя окажется ближе пяти метров к любой постройке. Как пояснили в МЧС, это правило распространяется и на разжигание мангалов.
Происшествия,НИИМЭ и Микрон,Генпрокуратура РФ,МЧС,РИА Новости,Новосибирская Область,Новосибирск,
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