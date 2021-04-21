Полиция задержала 20 человек на несогласованной акции в Москве

В Москве по состоянию на 20:30 в акции принимали участие около шести тысяч человек. По данным МВД, 21 апреля в несогласованных акциях в 29 городах России приняли участие 14,4 тысячи человек.
20 апреля власти Москвыотказали в проведении митингов 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с коронавирусом. Первое уведомление было подано в правительство столицы с нарушениями требований. В частности, заявленные в уведомлении граждане находятся за пределами России.
МВД России призвало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях. Там напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.