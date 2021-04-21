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Акула сбросила мужчину с байдарки и попала на видео

Юрий Столбов
30 минут назад
Попавшаяся на удочку рыбака акула у берегов Ирладии перевернула байдарку и сбросила мужчину в воду. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Star.
Рыбак Грэхем Смит из графства Донегол отправился на каяке на рыбалку и поймал на удочку атлантическую сельдевую акулу. На записи видно, как хищная рыба преследует наживку и дергает леску. Рыбак отчаянно пытается справиться с удочкой, но леска оказывается за его плечом.
Акула продолжает тянуть леску, и накреняет каяк так сильно, что он переворачивается. Смит оказывается в воде, но его команда помогает ему залезть обратно в байдарку.
Происшествия,В мире,Экология,Видео,
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