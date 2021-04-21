На парковке в Москве произошла драка со стрельбой

Москве на парковке одного из торговых центров произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Вчера вечером на подземной парковке ТРЦ «Мозаика» между несколькими людьми произошел конфликт. Они стали драться. В какой-то момент один из них выхватил травматический пистолет, повалил противника на землю и стал бить ногами по телу и голове. Последнему удалось отнять огнестрельное оружие у оппонента и выстрелить ему в ногу. Вскоре после этого участники конфликта перестали драться и были госпитализированы.

На прошлой, как сообщал «Рамблер», у дома 14 на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге между водителем такси и пассажиром произошла ссора. В ходе нее последний несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета. Полицейские задержали его, составили в отношении него административный протокол о мелком хулиганстве и поместили его в спецприемник.