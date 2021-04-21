На парковке в Москве произошла драка со стрельбой

В Москве
на парковке одного из торговых центров произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает
РЕН ТВ.
Вчера вечером на подземной парковке ТРЦ «Мозаика» между несколькими людьми произошел конфликт. Они стали драться. В какой-то момент один из них выхватил травматический пистолет, повалил противника на землю и стал бить ногами по телу и голове. Последнему удалось отнять огнестрельное оружие у оппонента и выстрелить ему в ногу. Вскоре после этого участники конфликта перестали драться и были госпитализированы.
На прошлой, как сообщал «Рамблер», у дома 14 на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге между водителем такси и пассажиром произошла ссора. В ходе нее последний несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета. Полицейские задержали его, составили в отношении него административный протокол о мелком хулиганстве и поместили его в спецприемник.
В первой половине апреля в Москве сын бизнесмена Константина Шарыго Александр выстрелил 26-летней Виктории Ж. в ухо из травматического пистолета во время распития алкоголя у себя дома. По словам потерпевшей, он приговаривал, что он крутой, ему все можно. Она обратилась с заявлением в полицию. Шарыго был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».