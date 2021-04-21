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На парковке ТЦ в Москве произошла драка со стрельбой

Артём Кульша
1 час назад
В Москве на парковке одного из торговых центров произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На парковке в Москве произошла драка со стрельбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера вечером на подземной парковке ТРЦ «Мозаика» между несколькими людьми произошел конфликт. Они стали драться. В какой-то момент один из них выхватил травматический пистолет, повалил противника на землю и стал бить ногами по телу и голове. Последнему удалось отнять огнестрельное оружие у оппонента и выстрелить ему в ногу. Вскоре после этого участники конфликта перестали драться и были госпитализированы.
На прошлой, как сообщал «Рамблер», у дома 14 на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге между водителем такси и пассажиром произошла ссора. В ходе нее последний несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета. Полицейские задержали его, составили в отношении него административный протокол о мелком хулиганстве и поместили его в спецприемник.
В первой половине апреля в Москве сын бизнесмена Константина Шарыго Александр выстрелил 26-летней Виктории Ж. в ухо из травматического пистолета во время распития алкоголя у себя дома. По словам потерпевшей, он приговаривал, что он крутой, ему все можно. Она обратилась с заявлением в полицию. Шарыго был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Происшествия,Москва,
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