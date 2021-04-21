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Очевидцы: двух женщин насильно затолкали в иномарку в Москве

ЧП Столицаиещё 1
21 апреля 2021
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о возможном похищении двух женщин на северо-востоке Москвы.
Женщин насильно затолкали в иномарку в Москве
Фото: ТАССТАСС
По словам очевидцев, неизвестные затолкали в иномарку Kia Rio женщин на Алтуфьевском шоссе, после чего скрылись с места происшествия.
Обстоятельства и причины инцидента выясняются.
Происшествия,МВД,Москва,
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