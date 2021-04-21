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Названа вероятная причина крушения самолета Су-30СМ в в Казахстане

Газета.Ruиещё 3
11 минут назад
Столкновение со стаей птиц могло привести к крушению истребителя Су-30СМ в Карагандинской области Казахстана. Об этом рассказали представители оборонного ведомства, сообщает РИА «Новости».
Крушение Су-30СМ в Казахстане связали с птицами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Истребитель Су-30СМ потерпел крушение 16 апреля при заходе на посадку во время проведения учебно-тренировочного полета в авиационном центре в Балхаше. Экипажу удалось катапультироваться. Одного пилота доставили в больницу с переломом позвоночника.
«Специально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная — это столкновение военного борта со стаей птиц», — уточнили в пресс-службе.
Птицы, особенно крупные, довольно опасны для авиации, обратили внимание в ведомстве.
«Турбины самолета затягивают внутрь все, что попадается на пути. Крупные птицы, попадающие в силовую установку, наносят максимальное повреждение двигателям с их выходом из строя», — пояснили представители.
С подобными трудностями можно столкнуться при взлете и посадке истребителя. Пилоты сделали все возможное при управлении самолетом, пока не возникла реальная угроза их жизни.
Как заявили в Минобороны, системой аварийного покидания самолета летчики воспользовались уже на предельно малой высоте.
Ранее при падении военного самолета в Турции погиб пилот.
Происшествия,Министерство обороны,РИА Новости,Балхаш,Казахстан,
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