Крушение Су-30СМ в Казахстане связали с птицами

Птицы, особенно крупные, довольно опасны для авиации, обратили внимание в ведомстве.

С подобными трудностями можно столкнуться при взлете и посадке истребителя. Пилоты сделали все возможное при управлении самолетом, пока не возникла реальная угроза их жизни.