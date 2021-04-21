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Крупный пожар в промзоне в Ленинградской области показали на видео

Александр Кузьмин
29 минут назад
Площадь возгорания составляет около 2-х тысяч километров. Видео публикует в своём телеграмм канале «360».
Строительный мусор горит на территории промзоны на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе в Ленинградской области. На кадрах, снятых очевидцами из окна жилого дома, видно как бушующее пламя высотой несколько метров разрастается. Сообщение о пожаре поступило в 22:49 во вторник.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что на территории промзоны горит строительный мусор на площади 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет», - сказали в пресс-службе МЧС России.
Пожар ликвидируют 26 человек и 6 единиц спецтехники.
Происшествия,Видео,МЧС,Ленинградская Область,
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